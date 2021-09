Ha un malore mentre guida e finisce nella vetrata di un fast food nel centro commerciale Un uomo ha accusato un malore alla guida della propria automobile mentre si trovava all’interno del centro commerciale Oplonti Maximall di Torre Annunziata: la vettura, fuori controllo, ha sfondato la vetrata di un fast food presente nell’area, ma per fortuna all’interno non si trovano clienti né dipendenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un malore improvviso mentre sta guidando, l'automobile che finisce fuori controllo e sfonda la vetrata di un fast food all'interno di un centro commerciale. Fortunatamente non ci sono stati feriti, visto che in quel momento il fast food era chiuso e che dunque non vi fossero né clienti né dipendenti. Anche la persona alla guida se l'è cavata con un comprensibile spavento e qualche ferita, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il tutto è accaduto l'altra sera all'interno del parcheggio del centro commerciale Oplonti Maximall di Torre Annunziata: sul posto sono arrivati anche i carabinieri per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di un incidente che solo per puro caso non ha avuto conseguenze peggiori. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era alla guida della sua automobile quando per un improvviso malore avrebbe perso il controllo della vettura, andando a finire contro la vetrata del McDonald che si trova all'interno del centro commerciale. Fortunatamente, come detto, non vi era nessuno all'interno: né clienti, né dipendenti. L'uomo è stato subito soccorso, ma le sue condizioni non sono risultate gravi. Carabinieri e personale medico sanitario sono poi intervenuti subito sul posto: l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso, mentre i militari dell'Arma hanno iniziato a raccogliere elementi per ricostruire la vicenda. Non è escluso che l'esatta dinamica dell'incidente possa essere stata ripresa da una delle telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno della struttura: dall'analisi delle loro immagini potrebbe emergere qualche dettaglio fondamentale per la ricostruzione della vicenda.