Guerra Russia-Ucraina, sindaco del Cilento sospende gemellaggio con Bolgar Il comune di Celle di Bulgheria, nel Cilento, ha sospeso il gemellaggio con Bolgar, in Russia, unendosi agli appelli per il cessate il fuoco in Ucraina.

Celle di Bulgheria non è più gemellata con la città russa di Bolgar. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale del piccolo comune del Cilento, in provincia di Salerno, guidata dal sindaco Gino Marotta; la decisione segue quella di molti altri Comuni di interrompere i patti di amicizia con le località russe in attesa del cessate il fuoco del conflitto con l'Ucraina.

“Le attuali circostanze di coinvolgimento bellico in cui versa la città di Bolgar – si legge sul provvedimento firmato dal sindaco Marotta – non consentono allo stato il mantenimento e l’attuazione degli scopi culturali, sociali e promozionali che avevamo previsto”. "Come Comune – ha aggiunto il primo cittadino – resteremo amici con tutti quei russi che si stanno ribellando alla guerra. Sappiamo benissimo che tantissimi russi sono fortemente contrari a questo conflitto. E speriamo, con tutto il cuore, che vengano deposte le armi al più presto. Il mondo ha bisogno di pace".

Il gemellaggio tra le due città è molto recente, appena un anno, ed era stata proprio la città russa a farsi avanti. A raccontarlo era stato il sindaco Marotta nel gennaio scorso, dicendo di avere ricevuto una lettera dall'amministrazione della cittadina della Federazione Russa, che si trova nella Repubblica autonoma del Tatarstan, sulla riva sinistra del Volga, e conta poco più di ottomila abitanti. Motivo di quella richiesta inaspettata i diversi punti in comune tra Bolgar e Celle di Bulgheria: i nuclei originari di entrambe le cittadine sono stati fondati dai bulgari (nel comune cilentano si tengono corsi gratuiti di lingua bulgara a scuola) ed oggi sia il centro cilentano che quello russo hanno già un gemellaggio in essere con la cittadina bulgara di Viliki Preslav (Celle di Bulgheria dal 2016).