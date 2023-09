Video di

Grosso incendio in un capannone a Barra, fumo nero alla periferia Est di Napoli Sul posto i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per domare le fiamme. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio, dal quale si è generata una grossa nuvola di fumo, che si è stagliata sulla periferia orientale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato, nella serata di oggi, lunedì 4 settembre, a Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli: il rogo ha interessato il capannone di stoccaggio materiale di un'azienda – il cui nome non è ancora stato reso noto, così come non è nota la natura dei materiali interessati dall'incendio – che sorge in Traversa Vicinale Fossitelli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per spegnere le fiamme. Dall'incendio si è generata una densa nuvola di fumo nero, che si è stagliata su tutta la periferia Est di Napoli. Sul luogo si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Poggioreale e quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli, ai quali spetterà il compito, una volta estinto il rogo, di avviare tutte le indagini del caso. Al momento, infatti, non si conoscono ancora le cause dell'incendio; non risultano, per ora, né feriti né intossicati, mentre saranno da quantificare i danni riportati dalla struttura avvolta dalle fiamme.