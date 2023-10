Grosso incendio in Costiera Amalfitana tra Praiano e Vettica, fiamme vicino alle case Incendio nella zona tra Praiano, Vettica e Agerola. A rischio decine di ettari di macchia mediterranea. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato nella serata di ieri, domenica 8 ottobre 2023, in Costiera Amalfitana, nella zona tra Praiano, Agerola e Vettica. Le fiamme nella tarda serata di ieri sono arrivate nei pressi di alcune abitazioni, illuminando il cielo, visibili anche a diversi chilometri di distanza e da Positano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Maiori e Piano di Sorrento, che si sono messi subito all'opera per domare il rogo. Ancora da chiarire la matrice dell'incendio, che potrebbe avere origine dolosa. Al momento, sembra che le fiamme siano partite da tre punti diversi, nei pressi del sentiero degli Dei.

I vigili del fuoco a lavoro per domare le fiamme

A peggiorare la situazione anche il vento e l'assenza di piogge da alcuni giorni, che ha reso le sterpaglie secche. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che stanno provvedendo a creare un cordone per la sicurezza. A rischio diversi ettari di macchia mediterranea, con la sua flora e la sua fauna preziosi. Un'oasi naturalistica a pochi passi da Amalfi, perla del mar Tirreno. Ieri sera, a causa dell'ora tarda e del buio non è stato possibile utilizzare elicotteri e canadair per lo spegnimento delle fiamme. Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte fino a questa mattina, per estinguere anche gli ultimi focolai.

In Campania l'ordinanza anti-fuochi scaduta il 20 settembre

In Campania è scaduta il 20 settembre scorso l'ordinanza estiva contro il rischio di incendi. A Napoli vietato anche l'uso di barbecue e fornacelle che producono faville o braci a Napoli su tutto il territorio comunale. Il Comune di Napoli, infatti, ogni estate, in base all'ordinanza regionale, dichiara "lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull’intero territorio comunale". Lo prevede l'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi sull'applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di grave pericolosità per gli incendi per l'anno 2023, che prevede misure specifiche di prevenzione contro il rischio di roghi e incendi, in particolare per i proprietari di terreni e giardini, soprattutto quelli incolti e poco curati. Ma anche misure per tutti gli altri cittadini.