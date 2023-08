Grom a Napoli cerca addetti ai coni gelato: l’offerta di lavoro Grom apre a Napoli in via Toledo e cerca “conisti”. Uno dei requisiti non indispensabili ma graditi è la conoscenza della lingua inglese.

A cura di Redazione Napoli

Grom, la catena catena di gelaterie artigianali torinesi, dal 2015 parte della multinazionale Unilever, apre a Napoli in via Toledo. E cerca personale. L'annuncio di lavoro è messo nero su bianco sul sito ad hoc per il reclutamento di figure lavorative. La mansione è quella di «conista», ovvero l'addetto al riempimento dei coni gelato prelevati dalle vasche coi gusti scelti dai clienti. Non è specificata la retribuzione, né orari o inquadramento, tuttavia l'azienda fissa alcuni requisiti:

attitudine a sviluppare buoni rapporti interpersonali, forte spirito di gruppo, persona curiosa, con la voglia d’imparare in maniera costante. Dal momento che le nostre gelaterie sono spesso visitate da clienti stranieri, la buona padronanza della lingua inglese è un’altra skill che apprezziamo molto.

La gelateria che apre a Napoli, in una delle strade principali della città, farà il paio ad un'altra filiale di Grom a La Reggia Designer Outlet, dove l'azienda pure cerca conisti.