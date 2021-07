Manifestazioni contro il green pass: cosa è successo a Napoli Anche a Napoli si è manifestato contro l’obbligo di green pass per accedere a determinati luoghi pubblici disposto dal governo. Alla protesta in piazza Dante c’era il popolo dei no-vax, i sostenitori delle cure sperimentali come alternativa al vaccino Covid-19 e perfino una sigla di esponenti neoborbonici.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche a Napoli sabato 24 luglio c'è stata una manifestazione contro il green pass obbligatorio per l'accesso a determinate strutture pubbliche. Poco meno di trecento persone, organizzate con striscioni e cori si sono radunate ai piedi della statua di Dante nell'omonima piazza napoletana per protestare contro la misura che entrerà in vigore dal 6 agosto con un decreto del governo.

Molti manifestanti erano senza mascherina, nonostante una ordinanza regionale in Campania obblighi a indossarla anche all'esterno, soprattutto in presenza di assembramenti. La polizia presente sul posto con un paio di blindati, si è limitata a vigilare sulla manifestazione che si è svolta in modo del tutto pacifico.

Tra i partecipanti c'erano persone aderenti ai gruppi dichiaratamente no-vax, ovvero coloro che non si sono voluti vaccinare e non si vaccineranno contro Covid-19 (avevano già manifestato qualche mese fa), coloro che sono contro le politiche del governo guidato da Mario Draghi, quelli che protestavano contro il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e infine, seppur in minima parte, coloro che pur non negando l'importanza del vaccino sono contro l'obbligatorietà del Green pass. In piazza Dante a Napoli noti personaggi del mondo degli antivaccinisti partenopeo e perfino una sigla politica di stampo neoborbonico.

Il sit-in si è svolto in contemporanea con analoghe iniziative promosse in altre città d'Italia, c'è una sorta di coordinamento che viaggia su apposite chat Telegram. Uno dei manifestanti, munito di megafono ha parlato alla folla delle cure sperimentali come alternativa al vaccino; un lungo applauso quando è stato citato il premio Nobel Luc Montagnier, noto per le sue posizioni controverse e pseudoscientifiche non solo su Sars-CoV2, ma anche sull'omeopatia e sull'uso terapeutico della papaya.