Green Pass in farmacia a Napoli, Federfarma: “Troppe richieste, arrivano con 10 tessere sanitarie” È boom di domande di Green Pass in farmacia a Napoli, prese d’assalto in questi giorni per ricevere la certificazione di avvenuta vaccinazione contro il Covid19. I farmacisti li stampano gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta. Tanti anziani, stranieri, badanti dell’Europa dell’Est, ma anche giovani. Il presidente di Federfarma Napoli Riccardo Iorio a Fanpage.it. “La situazione è sfuggita di mano, arrivano anche con 10 tessere sanitarie”.

È boom di domande di Green Pass in farmacia a Napoli, prese d’assalto in questi giorni per ricevere la certificazione di avvenuta vaccinazione contro il Covid19. I farmacisti li stampano gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta. Un servizio rivolto soprattutto alle persone con minor confidenza con computer, smartphone, stampanti e sistemi digitali in generale. Anziani, ma anche stranieri, badanti dell’Europa dell’Est che ad agosto rientreranno nei Paesi d’origine per le ferie. “I farmacisti si sono messi a disposizione come sempre – spiega Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli, a Fanpage.it – Ma la situazione è sfuggita di mano per quanto riguarda i numeri. Non a noi, ma a chi ha ideato questa iniziativa. Ci arrivano anche persone con 10 tessere sanitarie che chiedono il Green Pass. Noi lo stampiamo per tutti, ma sottraendo tempo agli altri servizi. Poteva essere gestito meglio”.

Chi richiede il Green Pass in farmacia

"Le richieste – spiega Iorio – arrivano da tutte le fasce d’età: da 20 a 80 anni. In maggioranza sono anziani e persone delle zone popolari, che hanno minore dimestichezza, magari, con le nuove tecnologie, non hanno l’email o non sanno usarla. In questo momento le richieste sono moltissime, perché c’è tanta gente che deve partire, prendere il treno o la nave e teme di non poterlo fare perché non ha il Green Pass. I farmacisti stanno rispondendo come sempre con grande spirito di servizio. Ci auguriamo che sempre più anche in futuro le istituzioni possano riconoscere quanto le farmacie siano un perno del sistema sanitario regionale, come hanno dimostrato anche per i tamponi e le vaccinazioni in farmacia.

Vaccini Covid in farmacia, garantiti richiami ad agosto

In aumento anche le richieste di vaccini anti-Covid19. All’Asl Napoli 1 Centro sono circa 50 le farmacie che fanno le somministrazioni di vaccino Pfizer. “Garantiremo ovviamente i richiami dei vaccini per chi l’ha fatto in farmacia anche ad agosto – assicura Iorio – Ad oggi sono oltre 10mila le somministrazioni fatte in farmacia a Napoli. Oltre alle 4mila già fatte col J&J a giugno. Oggi c’è stata una fornitura di altri 1100 flaconi, per circa 6.600 dosi, consegnati alle farmacie che fanno richiesta”.