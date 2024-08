video suggerito

Gli sfollati della Vela Celeste di Scampia devono recuperare i loro effetti personali: hanno tempo fino a domenica Il Comune di Napoli fa sapere che c'è tempo fino a domenica 18 agosto affinché gli sfollati dopo il crollo alla Vela Celeste di Scampia possano recuperare i loro beni dalle case dichiarate inagibili.

A cura di Valerio Papadia

C'è tempo fino a domenica 18 agosto per le famiglie sfollate dalla Vela Celeste di Scampia, in seguito al crollo del ballatoio dello scorso 22 luglio, per recuperare i propri effetti personali dalle abitazioni rese inagibili. Già qualche settimana fa, infatti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato una ordinanza con la quale ha dichiarato che la Vela Celeste di Scampia è inagibile e inutilizzabile per "mancanza di elementi essenziali per la sicurezza".

Pertanto, a partire dalla prossima settimana, la Vela Celeste sarà inaccessibile, dal momento che partiranno i lavori urgenti e necessari per la messa in sicurezza. E così, il Comune di Napoli ha fatto sapere che, coloro che ancora dovessero provvedere a recuperare i propri beni dalle case che hanno dovuto lasciare dopo il crollo, devono necessariamente farlo entro e non oltre domenica 18 agosto: per prelevare gli effetti personali, bisogna mettersi in contatto con il presidio di Assistenti Sociali ubicato proprio nei pressi della Vela Celeste e fissare data e ora del recupero.

Fino ad oggi, ha fatto sapere ancora il Comune di Napoli in una nota, sono stati circa la metà i nuclei famigliari sfollati che hanno già provveduto a recuperare i propri beni dalle case, assistiti proprio dall'amministrazione, dai vigili del fuoco e dal personale della Protezione Civile, che hanno fatto sì che le operazioni si svolgessero in sicurezza.