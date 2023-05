Gli auguri per lo scudetto del Napoli nelle lingue dei calciatori: il video dell’Università L’Orientale Simpatica iniziativa dell’ateneo napoletano che, attraverso i professori dei suoi vari dipartimenti, ha fatto le congratulazioni al Napoli per la vittoria dello scudetto in tutte le lingue dei suoi calciatori.

Murales, striscioni, graffiti, statuine del presepe, sculture, disegni, e tanto altro: sono molteplici le forme con le quali Napoli e i napoletani stanno celebrando la vittoria del terzo scudetto. Tra le iniziative è senza dubbio molto simpatica e meritevole quella dell'Università L'Orientale di Napoli che, proprio per festeggiare la vittoria del titolo da parte della squadra partenopea, ha deciso di coinvolgere alcuni professori dei vari dipartimenti linguistici dell'ateneo per fare le congratulazione alla società utilizzando tutte le lingue dei calciatori, protagonisti della cavalcata che ha portato allo scudetto.

"L'Orientale rende omaggio alla vittoria dello scudetto della SSC Napoli con un video di congratulazioni in tutte le lingue della squadra, lingue che l'Ateneo insegna nei suoi dipartimenti" si legge a corredo del video. In apertura, il rettore de L'Orientale, Roberto Tottoli, ha voluto congratularsi con il presidente Aurelio De Laurentiis, con il mister Luciano Spalletti e con tutta la SSC Napoli. Poi, il rettore ha lasciato spazio ai docenti: e così, ad esempio, la professoressa Jana Altmanova si è congratulata in slovacco con il centrocampista Lobotka, mentre il professor Marco Ottaiano, in spagnolo, ha fatto le congratulazioni a Olivera, Lozano e Simeone e così via.

Non sono mancate, ovviamente, le congratulazioni per i due beniamini dei tifosi: quelle in georgiano per Khvicha Kvaratskhelia e quelle in nigeriano pidgin per Victor Oshimen. Queste tutte le lingue coinvolte: albanese, arabo, tedesco, norvegese, francese, polacco, portoghese, macedone, ewondo, slovacco, spagnolo, coreano, georgiano, nigeriano pidgin.