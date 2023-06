Giugliano, rompe un palo della segnaletica stradale per far passare la processione Durante la Processione della Madonne della Pace a Giugliano, un palo è stato divelto per far passare il carro. Il video finisce in Rete. Borrelli: “Inaccettabile forma di vandalismo mascherato da fanatismo religioso”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il carro della Processione resta bloccato, e alcuni "fedeli" cercano di abbatterlo per farlo passare. La vicenda è accaduta a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, durante la Processione della Madonna della Pace, quando il corteo è arrivato su piazza Annunziata. Il video, girato da uno dei tanti presenti in strada, è finito rapidamente in Rete. Non è chiaro se gli organizzatori della Processione si siano accorti di quanto stesse accadendo: fatto sta che mentre uno dei più "esagitati" abbatteva il palo arrampicandosi, nessuno sia intervenuto per fermarlo.

"Una scena imbarazzante che esprime nel profondo l’imbarbarimento dei costumi a cui si assiste da tempo": così il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ripubblicato il video sui social. "Come tutto ciò possa verificarsi nell’indifferenza generale dei tanti presenti che a vario titolo sono chiamati a ricoprire un ruolo rispetto all’ordine pubblico e il rispetto delle regole mi lascia incredulo. Siamo di fronte", ha proseguito Borrelli, "ad un inaccettabile forma di vandalismo mascherato da fanatismo religioso. Si risalga al responsabile del gesto vandalico e si verifichi la condotta di chi doveva fermarlo e invece si è girato dall’altra parte". Dalle immagini del video finito in Reete, gli inquirenti stanno cercando di risalire all'autore del gesto e dargli un nome. Rischia infatti una denuncia per rimozione di cartelli stradali ed una pena che va fino a tre mesi di reclusione ed una multa salata per aver messo a rischio l'incolumità pubblica rimuovendo un segnale stradale dalla strada pubblica.