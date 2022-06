Furto nell’ospedale di Sessa Aurunca (Caserta): rubate placche di titanio per 30mila euro Rubate placche in titanio per interventi ortopedici nell’ospedale di Sessa Aurunca (Caserta); il valore del materiale trafugato si aggira sui 30mila euro.

A cura di Nico Falco

Una trentina di placche di titanio, dal valore di circa mille euro l'una, sono state rubate alcuni giorni fa dall'ospedale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Il furto è stato scoperto l'11 giugno scorso, la notizia è trapelata soltanto in queste ore. I responsabili della struttura hanno immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri. A quanto apprende Fanpage.it, non sarebbero stati segni di effrazione in quanto il materiale era custodito, non sotto chiave, in una delle sale operatorie.

Il furto risale probabilmente alla notte tra il 10 e l'11 giugno, la vicenda è stata notificata all'autorità giudiziaria. I militari, nel corso del sopralluogo, hanno verificato le vie di accesso e ascoltato alcuni dei sanitari che prestavano servizio quel giorno. L'area non sarebbe coperta da videocamere di sorveglianza. Secondo una prima ricostruzione i ladri, con tutta probabilità a conoscenza del luogo dove venivano custodite le placche, sarebbero riusciti ad arrivare indisturbati alla sala operatoria anche se resta da chiarire come abbiano superato le porte che, per determinati locali, sono sempre chiuse per regole di igiene.

Rubate placche ortopediche all'ospedale di Sessa Aurunca

Non si è esclude che possa essersi trattato di un furto su commissione, o che la refurtiva sia destinata al mercato nero delle attrezzature ospedaliere. Il materiale rubato, per un valore complessivo di circa 30mila euro e contrassegnato da numeri di serie identificativi, viene utilizzato per gli interventi chirurgici di ortopedia. La sparizione delle placche non avrebbe causato particolari ripercussioni sulle prestazioni ospedaliere.