Funerali Rosa Alfieri, il commovente messaggio della mamma: “Non è un addio, è un arrivederci” Ai funerali della 23enne, uccisa dal vicino di casa lo scorso primo febbraio a Grumo Nevano, la madre ha scritto un messaggio commovente per dare l’ultimo saluto alla figlia.

A cura di Valerio Papadia

Circa un migliaio di persone ha affollato l'interno e l'esterno chiesa di San Tammaro Vescovo di Grumo Nevano, questa mattina, per i funerali di Rosa Alfieri, la giovane di 23 anni strangolata da Elpidio D'Ambra, suo vicino di casa, il primo febbraio scorso. La mamma della ragazza ha voluto renderle un ultimo saluto, scrivendo per Rosa un messaggio commovente, che ha affidato alla voce di un'amica di famiglia che, durante le esequie, è salita sul pulpito e l'ha letto ai presenti:

Amore mio, sento ancora il pianto di quando sei venuta al mondo. Siamo cresciuti insieme, giorno per giorno. La nostra complicità è cresciuta sempre di più, anche se molte volte non eravamo d'accordo. Tu facevi sempre a modo tuo, non ascoltavi mai nessuno. Ma anche se sbagliavi, per me rimanevi perfetta. Rimarrai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Ti amo vita mia. Non ti dico un addio, ma un arrivederci

Tanta commozione ma anche tanta rabbia tra i presenti al funerale di Rosa. All'arrivo della bara bianca in chiesa, la folla numerosa che si trovava tra i banchi e sul sagrato ha urlato "giustizia". Tantissimi anche i ragazzi, conoscenti e amici della 23enne, che indossavano magliette bianche con il volto di Rosa e che hanno affisso striscioni ai cancelli di ingresso della chiesa, in ricordo di Rosa. Il suo assassino, Elpidio D'Ambra, 31enne a cui la famiglia di Rosa aveva fittato una casa nel loro stesso stabile, si trova ora in carcere: l'uomo ha chiesto perdono per l'omicidio, asserendo di aver udito alcune voci nella sua testa che gli dicevano di uccidere la 23enne. Per il 31enne sarà presentata una richiesta di perizia psichiatrica.