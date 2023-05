Fumogeni e danni alle auto durante la partita del Napoli: dalle immagini video si cercano i responsabili Videosorveglianza e filmati sui social potrebbero aiutare a risalire all’identità dei vandali in azione ieri durante la partita.

A cura di Redazione Napoli

Chi ha acceso un fumogeno causando il panico e l'interruzione di pubblico servizio su un treno della Linea 2 della metro e chi ha danneggiato le automobili fuori via Lepanto a Fuorigrotta, davanti allo stadio all'interno del quale si giocava Napoli-Salernitana potrebbe essere presto identificato grazie a numerose immagini amatoriali e di videosorveglianza. Stanno infatti circolando numerosi video che testimoniano gli atti di puro vandalismo in una giornata tutto sommato di festa per i tifosi della squadra azzurra (al netto del risultato in campo, solo parzialmente positivo).

Intanto ieri 7 persone sono state denunciate per aver tentato di forzare gli ingressi dello Stadio Maradona, nel quartiere Fuorigrotta, per assistere senza biglietto al match Napoli-Salernitana. Gli agenti del Commissariato San Paolo hanno bloccato i 7 tifosi e due di loro sono stati anche sanzionati amministrativamente perché trovati in possesso di droga. I poliziotti hanno denunciato 4 persone, tra i 21 e i 48 anni poiché trovate in possesso di fumogeni; nei loro confronti è stata avviata la procedura per l'emissione del Daspo.

Ancora, a seguito dei controlli effettuati con l’utilizzo dei lettori ottici portatili, sono stati ritirati 19 biglietti per sospetta irregolarità.Durante i servizi di controllo del perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 4 parcheggiatori abusivi, mentre personale della Polizia Locale ha rimosso 30 autovetture in sosta vietata.