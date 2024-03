Fondi e sponsor alla Del Fes Avellino Basket, perquisizioni anche per il sindaco Festa Indagini su fondi e sponsorizzazioni alla società di basket di Avellino, perquisizioni anche per il sindaco Gianluca Festa, che in una nota esprime “sconcerto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gianluca Festa, sindaco di Avellino

Ad Avellino proseguono le indagini su presunti favoreggiamenti per fondi e sponsorizzazioni alla Del.Fes., la società di pallacanestro del capoluogo irpino che milita in Serie B: ora tra i soggetti raggiunti dai mandati di perquisizione è finito anche il primo cittadino Gianluca Festa, che si è detto "sconcertato", ma che ha confermato la "piena fiducia" nel lavoro della magistratura, convocando anche una conferenza stampa per le prossime ore.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, Vincenzo Toscano, riguardano anche altre persone: secondo l'ipotesi accusatoria, il primo cittadino irpino avrebbe "favorito alcune sponsorizzazioni di imprese private", come spiega lo stesso Comune di Avellino in una nota ufficiale, in favore della Del.Fes. Avellino, la principale società di basket del capoluogo irpino. Perquisizione che sarebbe stata eseguita "in tutti i luoghi nella disponibilità del sindaco", ma che al contempo non avrebbe "fruttato elementi a riscontro delle incolpazioni".

Da Palazzo di Città, inoltre, chiariscono che:

Ferma restando la legittimità e la doverosità dell'attività investigativa, più volte auspicata dallo stesso Sindaco non si può non esprimere il più profondo sconcerto per la costruzione dell'addebito sotteso al decreto di perquisizione, dal momento che è fatto noto a chiunque in città che il Dott. Gianluca Festa, per anni, ha sostenuto la società di basket anche con proprie risorse economiche e come da tale impegno non abbia tratto alcun utile.

Il sindaco di Avellino ha quindi annunciato per le 13 una conferenza stampa nella quale "vi spiegherò quello che sta succedendo al Comune di Avellino e vi parlerò delle indagini in corso sull’attività amministrativa".