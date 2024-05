video suggerito

Fiori davanti alla pizzeria di Alfredo Nocerino, suicida dopo la morte del figlio Davanti alla pizzeria Partenope di Fuorigrotta lasciati un biglietto d’addio e fiori per il proprietario, Alfredo Nocerino, trovato senza vita lunedì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

"Ciao, Alfredo. Ti vogliamo bene". Poche parole, scritte su un foglio attaccato col nastro adesivo sulla saracinesca. Sotto, sulle fioriere, un mazzo di fiori. Un ultimo addio con cui qualcuno, forse un residente della zona, ha voluto salutare Alfredo Nocerino, proprietario della pizzeria Partenopea di viale Kennedy, a Fuorigrotta. Il corpo dell'uomo è stato trovato il 20 maggio, era in automobile, nel suo garage della I Traversa Fossa del Lupo, nel Rione Kennedy di Secondigliano: si sarebbe suicidato col gas di scarico.

Storia terribile, straziante, quella di questo 60enne, che lunedì avrebbe deciso di togliersi la vita, probabilmente distrutto dalla tragedia che lo aveva colpito a marzo: era il papà di Vincenzo Nocerino, il giovane morto insieme alla fidanzata, la studentessa iraniana Vida Shahvalad. Era stato lui a trovare i corpi, anche quelli in automobile e nello stesso garage. Quella volta si era trattato di un incidente: i due giovani, di ritorno da una festa, si erano fermati nel locale stretto e senza areazione per passare un po' di tempo insieme e avevano lasciato l'auto in moto, probabilmente per utilizzare il riscaldamento; il monossido di carbonio avrebbe saturato l'ambiente, facendoli passare dal sonno alla morte.

Quel ragazzo, Alfredo, lo aveva cresciuto da solo. Si era separato dalla moglie parecchi anni fa e da allora aveva provveduto a tutte le necessità di Enzo, che si divideva tra il lavoro di web designer e qualche serata in pizzeria ad aiutare il padre. E Vida, per Alfredo, era diventata una di famiglia, l'aveva accolta in casa come una figlia. Tanto che, all'indomani della tragedia, nonostante fosse annientato dal dolore, aveva trovato la forza di difendere la memoria della ragazza da alcune illazioni che erano state fatte nel sue Paese d'origine sulla sua moralità, mettendo in chiaro che tra lei e il figlio c'era una relazione seria e stabile.