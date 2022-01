Fidanzati violano l’isolamento Covid per vedersi in albergo, denunciati a Qualiano I carabinieri hanno denunciato a Qualiano (Napoli) 3 persone che avevano violato l’isolamento Covid: si tratta di un 36enne trovato in strada e due fidanzati sorpresi in un hotel.

A cura di Nico Falco

Due giovanissimi del Napoletano sono stati denunciati dai carabinieri per violazione delle norme anti Covid: entrambi risultati positivi al virus Sars-Cov-2, e quindi sottoposti all'isolamento fiduciario domiciliare, avevano lasciato l'abitazione per incontrarsi in un albergo di Qualiano, in provincia di Napoli. Nell'ambito dei servizi i militari hanno denunciato anche una terza persona, controllata in strada: si tratta di un 36enne, anche lui risultato positivo e quindi in isolamento, che era alla guida della propria automobile senza autorizzazione.

I due fidanzati si erano incontrati in un hotel della circumvallazione esterna. I militari hanno raggiunto la struttura in seguito all'alert scattato alla centrale operativa: al momento della registrazione, come da prassi, i nominativi sono stati trasferiti alle forze dell'ordine e dall'incrocio delle generalità coi database dei positivi Covid in isolamento è emerso che entrambi erano ancora sottoposti alla misura. Una volta appurato che non si era trattato di un errore dei terminali e che nessuno di loro era in possesso dell'esito negativo di un test i due ragazzi, lui 24 e lei 19 anni, sono stati denunciati.

Situazioni simili sono emerse anche durante i controlli dei carabinieri dei giorni scorsi; in una attività commerciale di Pozzuoli i militari hanno appurato che un dipendente era al lavoro nonostante fosse risultato positivo alcuni giorni prima, mettendo in pericolo la salute dei clienti e degli altri 12 colleghi; l'uomo è stato denunciato penalmente e l'attività è stata chiusa in attesa della sanificazione da parte dell'Asl.