Fiamme alla Villa Comunale di Napoli, incendiato il furgone dei giardinieri comunali Distrutto dalle fiamme il furgone dei giardinieri del Comune di Napoli. Sul posto anche le forze dell’ordine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Incendiato il furgone dei giardinieri comunali nella Villa Comunale di Napoli questa notte, a quanto apprende Fanpage.it. L'amara scoperta è stata fatta dai lavoratori questa mattina, quando, alla riapertura dei cancelli, hanno trovato il mezzo completamente distrutto dalle fiamme. Non è ancora chiara la matrice del rogo, che potrebbe essere anche doloso. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e le forze dell'ordine e gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che sono stati allertati dal personale, intervenute per i rilievi del caso.

Indagano le forze dell'ordine

È da chiarire cosa possa essere accaduto nella notte, quando la Villa Comunale è inaccessibile al pubblico. I cancelli sono chiusi con un lucchetto. Se l'incendio dovesse avere origine dolosa significherebbe che qualcuno si è introdotto di notte, scavalcando le recinzioni. L'ipotesi del raid vandalico al momento non è esclusa. Ed è possibile, in questo caso, che le forze dell'ordine possano acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di individuare e identificare eventuali responsabili.

I sindacati: "Villa Comunale abbandonata al degrado"

Sulla vicenda sono intervenuti i sindacati CGIL, CISL e UIL con Danilo Ciscuolo, Agostino Anselmi e Annibale De Bisogno:

Il degrado in cui versa la villa comunale sembra non trovare mai fine. Denunciamo da anni ormai le condizioni di degrado, la mancanza di sicurezza, la scarsa illuminazione e la mancanza di telecamere in villa comunale. Per non parlare della gravissima mancanza di personale. Infatti, la villa comunale ha un personale ridotto all'osso. Ci sono appena 2 giardinieri di mattina e 2 giardinieri di pomeriggio. E addirittura solo 3 sorveglianti per una villa comunale che deve assicurare un servizio che dalle 7 di mattina alle 24.

E concludono: