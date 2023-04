Festa Scudetto Napoli, il 4 giugno la data ufficiale: prima al Maradona, poi a piazza Plebiscito Via libera del Viminale a più agenti in occasione della festa scudetto partenopea: in attesa della festa spontanea al raggiungimento del matematico titolo, la data “ufficiale” è quella del 4 giugno. Si parte dal post-gara di Napoli-Sampdoria al Maradona, poi palco principale a piazza del Plebiscito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I preparativi per la festa Scudetto a Forcella. Foto / Fanpage.it

Festa Scudetto prima allo Stadio Maradona, poi a Piazza Plebiscito: sono le prime decisioni del tavolo organizzato dal Viminale assieme alle massime autorità politiche ed istituzionali di Napoli. In attesa di conoscere la data della festa "spontanea", ovvero di quando la matematica darà la certezza dello Scudetto, si sa per certo che la data della festa ufficiale è quella del 4 giugno, giorno dell'ultima giornata di campionato tra Napoli e Sampdoria allo stadio Maradona. Alla riunione, hanno preso parte il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis, il prefetto partenopeo Claudio Palomba ed il questore di Napoli Alessandro Giuliano.

Alla fine della riunione del Viminale, confermato un maggior dispiegamento di forze dell'ordine nei punti caldi della festa, che partirà allo stadio Maradona nel post-gara di Napoli-Sampdoria del 4 giugno e proseguirà a Piazza Plebiscito come piazza principale. Le altre piazze della festa, finora solo ipotizzate, sarebbero invece piazza Mercato, l'ex base Nato di Bagnoli e piazza Ciro Esposito a Scampia. Ancora nessuna informazione, invece, riguardo gli eventi veri e propri che caratterizzeranno la festa Scudetto. Ma maggiori novità sul programma potrebbero arrivare nei prossimi giorni, con l'avvicinarsi anche della data "non ufficiale", ovvero della festa scudetto che scoppierà in maniera autonoma in città quando la vittoria del campionato sarà matematica: anche in questo caso, le date più probabili sono quelle tra il 30 aprile (Napoli-Salernitana) e il fine settimana del 6-7 maggio (Napoli-Fiorentina).