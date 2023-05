Festa scudetto, è ondata di tifosi: danneggiata la Fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento Centinaia di tifosi all’assalto della fontana di epoca laurina, cede il cancelletto di ghisa. Non è chiaro se vi siano altri danni.

Centinaia di tifosi sono saliti sulla fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento, danneggiando la ringhiera storica del monumento. Non è chiaro ancora se ci siano stati danni anche ai marmi della struttura. Non è la prima volta che festeggiamenti sportivi prendono "di mira" il monumento a due passi da piazza Plebiscito e di fronte il caffè Gambrinus.

La fontana del Carciofo è relativamente recente, di epoca laurina, sorta negli anni Cinquanta. Fu proprio il sindaco armatore, peraltro anche presidente del Calcio Napoli dell'epoca, a donare questo monumento alla città, inaugurato il 29 aprile 1956. Si chiama "fontana del carciofo" per via della sua corolla, somigliante alla nota pianta. Nel 2015 il monumento era stato ristrutturato e ripulito.