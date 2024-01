Fatima, ragazza di 20 anni scomparsa a Napoli da due giorni: l’appello per ritrovarla La giovane è scomparsa venerdì 26 gennaio nel quartiere Chiaia, nel cuore di Napoli. Anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” ha diffuso un appello per ritrovarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sono passati ormai due giorni senza notizie di Fatima, una ragazza di 20 anni scomparsa da Napoli venerdì 26 gennaio. Stando a quanto si apprende, lo scorso venerdì Fatima è uscita da casa, nel quartiere Chiaia, nel cuore del capoluogo campano, e da allora non si hanno più sue notizie. Nella mattinata di venerdì 26 gennaio, la ragazza è stata immortalata dalle telecamere che si trovano in strada in via Torquato Tasso, lunga strada che collega il quartiere Chiaia, appunto, a quelli collinari del Vomero e di Posillipo.

L'appello per ritrovare Fatima, scomparsa a Napoli

Preoccupati, i famigliari hanno diffuso un appello per fornire informazioni utili al ritrovamento di Fatima. Della scomparsa della ragazza si sta occupando anche la trasmissione televisiva di Rai3 "Chi l'ha visto?", che sul proprio sito e sui canali social del programma ha diffuso una scheda informativa.

Come si evince dai frame delle riprese delle telecamere che l'hanno immortalata l'ultima volta in via Tasso, al momento della scomparsa Fatima indossava una giacca zebrata, dei pantaloni e delle scarpe nere: la 20enne ha capelli castani ed è alta un metro e sessantadue. Venerdì la giovane è uscita di casa senza portare con sé i documenti né il cellulare.