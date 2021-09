Fanno festa sullo yacht a Mergellina, il comandante della nave se ne accorge e li denuncia La Polizia ha denunciato due giovani di 17 e 20 anni, accusati di essere saliti senza autorizzazione su una imbarcazione da diporto ormeggiata al molo Luise, a Napoli, di avere banchettato col cibo trovato a bordo e di avere danneggiato in più punti il tetto; i due sono stati rintracciati nelle vicinanze grazie alle immagini della videosorveglianza interna.

A cura di Nico Falco

Due giovani di 17 e 20 anni sono stati denunciati dalla Polizia a Napoli per essere saliti su uno yacht a Mergellina senza autorizzazione; gli agenti li hanno rintracciati dopo la denuncia del capitano dell'imbarcazione, che si era accorto dell'irruzione da parte di alcuni ragazzi e aveva trovato briciole, sporcizia e mozziconi di sigarette in giro, oltre al tetto danneggiato in più punti. I due, che hanno precedenti di polizia e risultano residenti a Roma, sono stati rintracciati dagli agenti poco dopo nelle vicinanze e bloccati; sono accusati di violazione di domicilio.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale erano intervenuti al molo Luise, su via Caracciolo, su indicazione della centrale operativa: un uomo si era rivolto al 113 per segnalare l'avvenuta irruzione su una imbarcazione da diporto e i successivi danni, causati da alcuni ragazzi che erano saliti a bordo senza permesso, approfittando del fatto che in quel momento non ci fosse nessuno nelle vicinanze, e avevano banchettato col cibo trovato a bordo e causato dei danni alla copertura.

Oltre che dal racconto del capitano, altri elementi fondamentali per l'identificazione sono arrivati dalla videosorveglianza interna: nelle registrazioni, acquisite dai poliziotti all'avvio delle indagini, si vedevano i due ragazzi responsabili. Di loro, però, già non c'era più traccia. La fuga è durata poco: K. T., 17 anni, e N. P., 20 anni, sono stati rintracciati in breve tempo in via Mergellina, a un centinaio di metri dall'uscita dello scalo; riconosciuti grazie alle immagini catturate dalle telecamere, sono stati entrambi denunciati.