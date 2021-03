Una tragedia, ancora legata purtroppo al Coronavirus, ha gettato nel dolore e nello sconforto la comunità di Avellino: in poche ore, il virus si è portato via Antonio Melchionda e la moglie Franca Maria Spagnuolo, entrambi 74enni, sposati da una vita, 48 anni e morti a un giorno di distanza l'uno dall'altra. I due coniugi erano entrambi stimati ex docenti, molto noti nel capoluogo irpino, soprattutto Melchionda, dal momento che per anni è stato dirigente della Cisl ad Avellino. Il sindacato lo ricorda così:

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il Dirigente Cisl e amico prof. Antonio Melchionda. La Cisl tutta piange un grande uomo. Ha scritto la storia della Cisl con i suoi oltre 50 anni di carriera sindacale nel settore scuola, sia a livello regionale che territoriale. La sua professionalità lo contraddistingueva in tutte le sedi di contrattazione d’Istituto. Una persona integra, onesta e di grande cuore. Sempre rispettoso delle regole e contro le ingiustizie e le scorrettezze. Un uomo d’altri tempi, un uomo come pochi. Un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Un vuoto incolmabile… un pilastro per la Cisl scuola e per l’intera Cisl

Risultati positivi al Coronavirus, le condizioni di entrambi i coniugi erano subito risultate serie, tanto da richiederne il ricovero all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: Franca Maria Spagnuolo era stata ricoverata lo scorso 14 marzo, un giorno prima del marito. È stato Antonio Melchionda, però, il primo a spegnersi, lo scorso martedì: a 24 ore di distanza, mercoledì, il Coronavirus si è portato via purtroppo anche la moglie. Tanti i messaggi di cordoglio che sono stati espressi alla famiglia sui social network nelle ultime ore.