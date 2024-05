video suggerito

Esplosione in un garage a Barra, morto un uomo Boato a Barra, Napoli Est: c’è stata una esplosione in un garage di via Cupa Vicinale Bolino. Un uomo è deceduto. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo è deceduto in una esplosione avvenuta al civico 23 di Cupa Vicinale Bolino, nel quartiere Barra, nella periferia Est di Napoli. Al momento sono ignote le cause dello scoppio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, sono in corso accertamenti. Secondo una prima ricostruzione la vittima si trovava all'interno di un garage alle spalle di via Bartolo Longo e stava lavorando su un'automobile; a scoppiare sarebbe stato il serbatoio gpl della vettura.

Il boato, alle 13 circa, è stato nettamente sentito da numerosi residenti del quartiere ma anche da San Giovanni a Teduccio e nel vicino comune di San Giorgio a Cremano.