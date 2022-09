Entra nella riserva naturale “Costa di Licola” e appicca un incendio: arrestato Era entrato in piena notte nella riserva naturale “Costa di Licole”, appiccando un incendio: arrestato un 36enne, è in carcere a Poggioreale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era entrato in piena notte all'interno della Riserva Naturale "Costa di Licola", nella zona nord-occidentale della provincia di Napoli, pensando chissà per quale motivo di poter dar fuoco a tutto. Ma non ha fatto i conti con la presenza di una pattuglia della Guardia di Finanza che lo ha scoperto: ha poi provato a fuggire, ma è stato catturato ed arrestato, mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. L'uomo adesso si trova nel carcere di Poggioreale, in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria della Procura di Napoli Nord.

Tutto è accaduto la scorsa notte, nella riserva naturale "Costa di Licola" che si trova a Giugliano in Campania, riserva che occupa una superficie di 1.540 ettari e che è stata istituita a partire dal 1993 per preservare un litorale tipicamente mediterraneo e tutta la flora e la fauna presente in esso. L'uomo, un 36enne napoletano, è riuscito ad entrare nell'area nonostante fosse notte fonda, ed arrivato nella zona del Parco degli Uccelli aveva utilizzato una cassetta di legno ed alcuni fogli di carta per appiccare un incendio e scappare. Ma non aveva fatto i conti con i Finanzieri: una pattuglia in zona, notando l'uomo che stava scappando, lo ha inseguito e dopo breve tempo lo ha catturato. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme che si stavano già propagando tra la folta vegetazione, evitando grossi danni alla flora e alla fauna che vive nell'area protetta. L'uomo, dopo l'arresto, è stato portato in carcere a Poggioreale, e rischia una pena severissima: nelle prossime ore sarà portato di fronte ai magistrati della Procura della Repubblica di Napoli Nord.