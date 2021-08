Entra in chiesa bestemmiando e lanciando pietre, arrestato un 33enne di Salerno Urla e minacce ai passanti, poi l’ingresso in una chiesa dove ha lanciato pietre verso i presenti gridando bestemmie. Alla fine i poliziotti lo hanno bloccato ed arrestato. Si tratta di un 33enne del posto, già noto per problemi legati all’assunzione di droga. Si trova ora nel carcere di Fuorni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Urla e minaccia i passanti in strada, poi entra in chiesa ed inizia a bestemmiare e lanciare pietre contro i presenti. Alla fine solo l'intervento degli agenti di polizia ha permesso di riportare la calma, bloccando l'uomo e arrestandolo non senza qualche difficoltà. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, nel Centro Storico di Salerno: protagonista, suo malgrado, la Chiesa di Santa Lucia che si trova proprio a due passi da via Roma.

L'uomo girava in strada, urlando ed inveendo contro i passanti, in alcuni casi anche sputandogli contro: proprio i cittadini presenti hanno allertato subito le forze dell'ordine, con l'uomo che nel frattempo aveva anche danneggiato l'insegna di un centro scommesse lungo via Roma e poi era entrato nella Chiesa di Santa Lucia, iniziando a lanciare prete e bestemmiando. All'arrivo della polizia, che ha seguito letteralmente la sua "scia" di follia, l'uomo ha cercato anche di opporre resistenza ma non è riuscito a liberarsi e alla fine è stato bloccato ed arrestato. Si tratta di un giovane classe 1988, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici e perché abituale assuntore di droga. Il bilancio del pomeriggio di follia non conta fortunatamente feriti, ma solo tanto spavento e qualche danno. L'uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e portato nel carcere di Fuorni, in attesa di rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.