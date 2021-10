Elezioni comunali, si sposa e poi va a votare in abito bianco: stupore al seggio È accaduto a Montesano sulla Marcellana, piccolo centro della provincia di Salerno, dove Francesca, 30 anni, si è presentata al seggio elettorale in abito da sposa. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, infatti, insieme al marito non ha voluto rinunciare al voto e, ancora vestita da sposa, si è recata in cabina elettorale.

Devono essersi stupiti gli scrutatori e i cittadini che si trovavano in fila attendendo il loro turno per esprimere il voto quando, al seggio elettorale, si è presentata una donna in abito da sposa. Accade a Montesano sulla Marcellana, piccola cittadina della provincia di Salerno: qui Francesca, 30 anni, dopo aver pronunciato il fatidico sì, insieme al marito si è recata nel suo seggio elettorale per esprimere il suo voto. Subito dopo aver esercitato il suo diritto e aver espresso la sua preferenza in cabina elettorale, Francesca e consorte, freschi sposi, sono tornati dai loro invitati per il banchetto nuziale. La fotografia della novella sposa, in abito bianco, che si è recata al seggio elettorale nonostante il giorno festoso, ha fatto il giro dei social: non soltanto l'abito da sposa, anche il senso civico della 30enne non è passato inosservato.

Elezioni comunali a Montesano: i risultati

Nel piccolo comune del Salernitano è stato riconfermato il sindaco uscente, Giuseppe Rinaldi, 38 anni, che governerà dunque Montesano sulla Marcellana per altri cinque anni. Rinaldi si era candidato con la lista "Nuova Montesano". Il sindaco uscente si riconferma alla guida della cittadina in provincia di Salerno: Rinaldi ha avuto la meglio sulla sua sfidante, Rosa Campiglia, candidata invece con la lista "Uniti per Montesano".