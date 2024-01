Due incendi nell’area Nord, colpiti i cappannoni di un caseificio e un centro scommesse Cardito e Pomigliano d’Arco, due incendi nella notte, si indaga sull’eventuale matrice dolosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Due incendi nella notte nell'area Nord di Napoli, non collegati fra loro, ma che hanno dato lavoro a carabinieri e vigili del fuoco. Il primo nel comune di Cardito. Due container riconducibili ad un caseificio di zona sono stati danneggiati dalle fiamme poi spente dai vigili del fuoco. Anche in questo caso non si esclude alcuna pista. Il fatto è accaduto sul corso Italia. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Crispano.

Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Passariello, a Pomigliano d'Arco, per un principio di incendio. Le fiamme hanno lambito la serranda di un centro scommesse e parte della facciata esterna, senza danneggiare l'interno. Non ci sono feriti. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna indagano per ricostruire dinamica e matrice. Non si esclude la matrice dolosa.