Drusilla Foer a Napoli, tutto esaurito al Bellini: l’omaggio alla città con una poesia di Eduardo Drusilla Foer con lo spettacolo Eleganzissima è sold out a Napoli. Al teatro Bellini, ha cantato ‘O surdato ‘nnammurato, sensibilizzando al tragico momento di guerra che vive l’Ucraina, e su Fanpage.it lascia una dichiarazione d’amore alla città, recitando la poesia Napule è ’nu paese curioso di Eduardo De Filippo.

Dopo l'enorme successo riscosso come conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2022, che ha generato un'ondata d'amore per il suo personaggio e per le sue doti artistiche, Drusilla Foer torna a girare l'Italia con il suo spettacolo a teatro, Eleganzissima. Il termine, un mix tra elegante e molto ganza, è un regalo di una giovane ammiratrice che tempo fa le scrisse sui social, definendola proprio così. Lo spettacolo sarà in replica stasera 18 marzo alle ore 18:30 e domani 19 marzo alle 19:00, con un tutto esaurito come anche per le tappe di Salerno e Caserta previste per la prossima settimana. Il ritorno in Campania avverrà in estate, al Belvedere di San Leucio il 19 luglio.

L'omaggio a Napoli su Fanpage.it: "Evviva Eduardo"

Drusilla Foer, raggiunta da Fanpage.it, ha voluto fare a suo modo una dichiarazione d'amore alla città di Napoli, avvalendosi dei versi della famosa poesia di Eduardo De Filippo Napule è ’nu paese curioso: "Napule è ’nu paese curioso, è ’nu teatro antico, sempre apierto. Ce nasce gente ca senza cuncierto scenne p’ ’e strate e sape recità. Evviva De Filippo, evviva Napoli".

Eleganzissima, la vita straordinaria di Madame Foer

Eleganzissima è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi.

Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della sua Best Sound. Con lei sul palco, i musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.