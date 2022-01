Donna travolta e uccisa nella notte a Varcaturo, investitore scappa e poi si costituisce ai carabinieri Una donna anziana di etnia rom è stata investita da un’automobile e uccisa questa notte a Varcaturo (Napoli); il giovane alla guida si è costituito ai carabinieri.

A cura di Nico Falco

La segnalazione al 118 parlava di un bambino investito sull'asse mediano all'altezza di Varcaturo e lasciato senza vita sull'asfalto. Una chiamata arrivata da un passante, che aveva notato il piccolo corpo sul ciglio della strada. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, però, con automedica e ambulanza al seguito, hanno scoperto che si trattava di una donna anziana, di circa 70 anni. di corporatura molto minuta.

È successo intorno alla mezzanotte di oggi, 8 gennaio. La vittima, di etnia rom, stava probabilmente rincasando quando è stata travolta da un'automobile. Un impatto micidiale che non le ha lasciato scampo, a terra ancora i pezzi della vettura; i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna, che si sono occupati dell'avvio delle indagini. Il team del 118 di Pozzuoli, dopo i tentativi di soccorso, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Nessuna traccia dell'automobilista: dopo l'incidente si era dileguato, non c'era traccia di lui quando sono giunti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Il giovane alla guida dell'automobile si è costituito circa due ore dopo presso i carabinieri della caserma di Varcaturo, ha riferito di non aver visto la donna e di averla investita a causa della poca luminosità; si tratta di un 23enne di Torre del Greco, è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso; è stato sottoposto agli esami tossicologici per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe. La vettura è stata sequestrata e sono in corso accertamenti. La salma della vittima, in corso di identificazione, è stata portata all'ospedale San Giuliano di Giugliano per l'autopsia.