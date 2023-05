Donna di 55 anni trovata morta in clinica a Benevento, aperta un’inchiesta: disposta l’autopsia La 55enne era ricoverata in una clinica di Benevento da circa 4 mesi: per fare piena luce sulla vicenda, la famiglia ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si indaga sulla morte di una donna di 55 anni – le cui generalità non sono ancora state rese note – trovata senza vita nella sua stanza all'interno di una clinica di Benevento, dove era ricoverata da circa quattro mesi, dallo scorso gennaio. La donna, originaria di San Leucio del Sannio, nel Beneventano, era rimasta ustionata ed era stata trasferita nella clinica sannita dopo essere stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli: nella struttura sanitaria di Benevento, però, nelle scorse ore è improvvisamente sopraggiunto il decesso.

Dopo aver appreso della morte della 55enne, la famiglia ha sporto denuncia alle forze dell'ordine affinché si faccia piena luce sulla vicenda. Come atto dovuto in seguito alla denuncia dei famigliari, la Procura della Repubblica di Benevento ha aperto una inchiesta sul decesso della donna: i carabinieri si sono recati nella clinica dove si è verificato il decesso e hanno acquisito la cartella clinica della 55enne.

Sul corpo della donna sarà eseguita l'autopsia

Su richiesta del magistrato di turno, il medico legale ha effettuato un primo esame esterno sul cadavere della 55enne. La salma è stata poi trasferita in obitorio, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia – disposta dalla Procura – che dovrebbe fornire elementi più chiari per stabilire le precise cause del decesso della donna e individuare eventuali responsabilità.