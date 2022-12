Donna del Sud Italia, laurea col massimo dei voti. E delusa da questo Paese “Sono laureata con il massimo dei voti in Scienze della Formazione, lavoro da venti anni…e di sacrifici, ad oggi che ho 43 anni, ne ho fatti tanti e tanti ne hanno fatti i miei genitori prima di me che si sono trasferiti anche al nord negli anni Ottanta, alla ricerca di fortuna. Nessuno ci ha mai dato o regalato”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza lavoro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mariantonietta, originaria del Salernitano, scrive a Fanpage.it una lunga, appassionata e articolata lettera in cui non si lamenta né scarica colpe. Semplicemente fotografa uno stato di cose, quello delle donne meridionali. I salari più bassi – lo dicono gli indici Istat – sono per le donne, i giovani nella fascia 16-34 anni e i residenti al Sud. Se si è donna, giovane e meridionale?

Mariantonietta esordisce così

Troppe volte vedo e sento angherie nei confronti dei meridionali come se fossero, scusate fossimo, feccia umana. E il tutto per giustificare quelle squallide politiche sociali che di tutto hanno fatto pur di mantenere intatto il razzismo vigente in questo Paese dai tempi di Cavour. Sono laureata con il massimo dei voti in Scienze della Formazione, lavoro da venti anni…e di sacrifici, ad oggi che ho 43 anni, ne ho fatti tanti e tanti ne hanno fatti i miei genitori prima di me che si sono trasferiti anche al nord negli anni Ottanta, alla ricerca di fortuna. Nessuno ci ha mai dato o regalato. Lo stesso mio nonno emigrò in Francia per lavoro dove vi ha vissuto 35 lunghi anni lavorando in una miniera di carbone. Questo per sottolineare che anche noi del Sud sappiamo cosa significa il sacrificio. Ci additate come scansafatiche solo perché alcuni di noi hanno la sfortuna di vivere in contesti ostili dove è facile farsi spazio tra la folla gridando a gran voce: evviva il reddito di cittadinanza!

Il reddito di cittadinanza è uno degli argomenti più dibattuti fra coloro che inviano lettere a Fanpage.it.