Donato De Caprio ringrazia i fan dopo l’omicidio della madre: “Per me siete una famiglia” In un video su TikTok, il social che gli ha dato popolarità, il salumiere napoletano Donato De Caprio ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza mostratagli dopo l’omicidio della mamma Rosa Gigante.

A cura di Valerio Papadia

"Non lo accetto, sto impazzendo". Con queste parole, in una intervista a Fanpage.it, Donato De Caprio aveva aveva commentato l'omicidio della madre 72enne, Rosa Gigante, uccisa nella sua casa a Pianura, periferia Ovest di Napoli: per il delitto si trova in carcere la vicina di casa della donna, Stefania Russolillo, 48 anni. Il salumiere, diventato molto noto grazie ai social, è tornato a parlare dell'omicidio di sua madre: in un video su TikTok – il social che gli ha regalato la popolarità – Donato De Caprio ha voluto ringraziare tutti i suoi fan e i follower che gli hanno dimostrato vicinanza in questi giorni difficili.

"Volevo ringraziarvi per il vostro affetto e per il vostro sostegno – ha esordito il noto salumiere -. Per me non siete semplici follower, siete famiglia. Mi sta aiutando tanto il vostro caloroso affetto, grazie".

"Mi prenderò ancora qualche giorno di pausa"

De Caprio ha poi annunciato che si prenderà ancora qualche giorno di pausa dal lavoro – e dai video sui social – dopo il grave lutto subito. "È giusto così, almeno per adesso. Non sarà facile per me affrontate questa nuova vita: perdere una mamma non è facile, soprattutto perderla così, in questo modo, è ancora più difficile. Grazie assai".