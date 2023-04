Donato chiude “Con mollica o senza”: lutto dopo la tragica morte della mamma L’annuncio sui social: la salumeria sarà chiusa il 19 aprile, riaprirà giovedì 20. La 73enne uccisa oggi nella sua casa di Pianura, sospettata una vicina.

A cura di Nico Falco

La salumeria "Con mollica o senza" della Pignasecca, nel centro di Napoli, resterà chiusa per lutto domani, 19 aprile, in seguito alla tragica morte della madre del titolare, Donato De Caprio, uccisa oggi a Pianura: l'avviso è stato pubblicato su vari profili social riconducibili all'attività e in una storia Instagram di Steven Basalari, l'imprenditore socio del giovane salumiere napoletano. La salumeria riaprirà giovedì 20 aprile.

La madre di De Caprio, la 73enne Rosa Gigante, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Sant'Aniello, a Pianura, Napoli Ovest, intorno alle 13 di oggi, 18 aprile. Il corpo è stato rinvenuto da alcuni vicini, presentava una ferita alla testa, i vestiti bruciati e ustioni alle mani e all'addome; l'anziana sarebbe stata uccisa con un corpo contundente, al cadavere sarebbero state poi appiccate le fiamme probabilmente nel tentativo di nascondere le prove dell'omicidio.

Secondo il racconto dei testimoni ci sarebbe stato un litigio con alcuni vicini di casa: hanno detto di avere sentito delle forti urla e poi, saliti all'appartamento, avrebbero trovato il corpo ormai senza vita. Momenti di tensione ci sono stati all'arrivo dell'ambulanza, quando i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 73enne.

Una donna, che abita nelle immediate vicinanze, è stata portata in commissariato ed ascoltata dal pm della Procura di Napoli e dagli investigatori della Squadra Mobile; la sua posizione è al vaglio degli inquirenti, è sospettata dell'omicidio. La vicenda presenta ancora diversi punti oscuri, ma si tratterebbe dell'epilogo di una lite nata per banali questioni di vicinato.