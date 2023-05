Domani prorogata allerta meteo in Campania. Criticità gialla fino alle ore 21 del 17 maggio Domani ancora maltempo in Campania ma non sarà allerta meteo arancione: pioggia e possibili temporali fino alle ore 21 di mercoledì 17 maggio.

A cura di Redazione Meteo

Anche domani mercoledì 17 maggio allerta meteo in Campania ma la criticità è minore, declassata da arancione a gialla. La Protezione Civile della Campania nel suo bollettino conferma l'allerta arancione in gran parte della regione per previste condizioni meterologiche avverse ai fini di protezione civile fino alle ore 21 di oggi martedì 16 maggio 2023 e lo proroga per domani 17 maggio, sempre fino alle ore 21.

Si prevedono ancora precipitazioni, da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; il livello di criticità è «moderata per rischio idrogeologico diffuso sulle zone di allerta 1 e 5 e moderata per rischio idrogeologico diffuso ed idraulico localizzato sulle zone di allerta 3, 6 e 8». Oggi a causa del maltempo molti Comuni hanno chiuso le scuole.