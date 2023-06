Detenuto si spoglia e tenta di darsi fuoco in cella: salvato dalla polizia penitenziaria Un detenuto nel carcere di Fuorni ha tentato di darsi fuoco: salvato dalla polizia penitenziaria. Capece (Sappe): “Momenti di vero pericolo e di alta tensione”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è spogliato ed ha tentato di darsi fuoco in cella: momenti di paura nel carcere di Fuorni, a Salerno. L'uomo è stato fermato dalla polizia penitenziaria, prima che mettesse in atto il suo piano. Secondo quando spiegato dal Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, l'uomo aveva fatto una telefonata autorizzata per poi avere un breve colloquio con il comandante. A quel punto, rientrato nella Terza Sezione cui era assegnato, è entrato nella propria cella, si è spogliato e si è cosparso d'olio, tagliandosi e minacciandosi di darsi fuoco.

"Sono stati momenti di vero pericolo e di alta tensione", ha spiegato il segretario generale del Sappe, Donato Capece, "è stata preziosa ed efficace l’opera di persuasione del poliziotto penitenziario in servizio nella sezione che, pur emotivamente colpito dalla drammaticità della situazione, è riuscito a far uscire l’uomo, isolarlo tra i due cancelli di sbarramento e, quindi, a dare l’allarme. Parliamo, tra l'altro, di una sezione detentiva in cui sono ristretti detenuti particolarmente predisposti a tentare di alterare l’ordine e la sicurezza della struttura”.

"Ancora una volta", ha aggiunto ancora Capece, "l'intervento operativo e di mediazione posto in essere, con grande professionalità e sangue freddo, dal personale in servizio di Polizia Penitenziaria è stato determinante per la risoluzione pacifica dell’evento critico, che avrebbe potuto essere molto pericoloso per il detenuto". Capece ha anche sottolineato che "è urgente e non più differibile trovare soluzioni al personale di Polizia Penitenziaria che opera, sotto organico e con mille difficoltà, nel carcere salernitano e nonostante tutto garantisce al meglio i compiti di sicurezza".