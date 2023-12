Deposito bagagli a Napoli: il nuovo affare nei vicoli del turismo Deposito bagagli: con l’aumento dei flussi turistici il “luggage store” a Napoli è sempre più richiesto. E spuntano in ogni vicolo servizi del genere.

Un deposito bagagli in centro a Napoli /foto Fanpage.it

«Solo 5 euro dottore. Per tutta la giornata!». Il trolley viene prelevato dalla casa vacanza o dal bed & breakfast e portato in un uno di quei vasci, quei terranei dei vicoli di Napoli che con tutta la buona volontà non è stato possibile riadattare al pernottamento dei turisti a 120 euro a notte. È un affare collaterale del boom turistico che sta però diventando piuttosto importante, quello dei depositi bagagli, anzi luggage store, a Napoli.

Per capire quanto sia dilagato il fenomeno basta consultare le mappe google e cercare appunto un deposito bagagli a Napoli. Il servizio era piuttosto limitato fino a qualche anno fa, ma oggi ovviamente sono cambiate le esigenze. Tantissimi i visitatori italiani e stranieri che dopo qualche giorno qui, magari sono nelle ultime ore di permanenza a Napoli e non vogliono fare la passeggiata finale con l'ingombro della valigia, dello zaino o del trolley.

Sono pochissimi i depositi bagagli autorizzati, spesso sono servizi offerti insieme alla permanenza nei B&B previo pagamento di un qualcosa in più. I costi? Dai 5 ai 7 euro al giorno, ovviamente calano se i giorni sono più d'uno.

Alcune attività sono perfettamente regolari, gestite da alberghi o da attività ricettive che col turismo a Napoli fanno i conti da imprenditori, senza evadere il fisco. Per altre invece ci sarebbe bisogno – questo è quanto lamentano anche molti operatori regolari – di controlli periodici e vicolo per vicolo. Controlli che, per ora, non ci sono.