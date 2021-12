Daniele torna a casa per Natale con un cuore nuovo, per il 15enne intervento rivoluzionario a Napoli Daniele, 15 anni, affetto da distrofia muscolare e cardiomiopatia, ha un cuore nuovo: l’intervento rivoluzionario eseguito al Monaldi di Napoli.

A cura di Nico Falco

A 15 anni Daniele ha già le idee ben chiare: da grande vuole fare lo chef, creare e inventare tra i fornelli. Una strada in salita, che per lui è ancora più dura: soffre di distrofia muscolare di Duchenne e di una cardiomiopatia dilatativa ipocinetica. La nuova linfa per le sue speranze è però arrivata con un intervento che i medici definiscono "rivoluzionario": adesso ha un cuore nuovo, capace di battere con la forza necessaria a un ragazzo della sua età, con cui potrà inseguire i suoi sogni. Il ragazzo, sottoposto a un delicatissimo intervento, potrà tornare a casa a pochi giorni dal Natale.

L'operazione cardiochirurgica è stata eseguita lo scorso 21 novembre: gli è stato impiantato un cuore artificiale permanente di terza generazione. Il giovane è paziente del Centro Clinico NeMO (NEuroMuscular Omnicentre) di Napoli, i cui specialisti per l'intervento hanno lavorato fianco a fianco con quelli della UOSD – Unità Operativa Semplice Dipartimentale – di Assistenza Meccanica al Circolo e dei Trapianti dei pazienti adolescenti dell'ospedale Monaldi. Da maggio l'equipe di NeMO ha preso in carico Daniele, occupandosi dei trattamenti farmacologici mirati, tra i quali anche un farmaco "off-label" per l'età pediatrica, ovvero solitamente usato per gli adulti.

Con l'avanzare della cardiomiopatia, però, gli specialisti hanno capito che l'unica possibilità era l'operazione, con l'inserimento di un dispositivo di assistenza meccanica al circolo L-VAD (Ventricular Assist Device). Si è deciso, vista la giovane età del paziente, per un device di terza generazione, Heart Mate 3, che garantisce il funzionamento per un tempo molto più lungo. Anche la tecnica di installazione è stata studiata sulle esigenze del 15enne, costretto su una sedia a rotelle, in modo da evitare situazioni come il decubito. A distanza di quasi un mese, ora Daniele potrà finalmente tornare a casa.