"Dammi 15mila euro per gli amici di Napoli": così chiedeva il pizzo ai cantieri del Centro Storico

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aveva chiesto in quattro occasioni circa 15mila euro per "gli amici di Napoli": era così che secondo gli inquirenti estorceva denaro ai cantieri edili del centro storico partenopeo. Questa mattina l'uomo è stato raggiunto dai carabinieri, in osservanza di una custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli. Per lui l'accusa è quella di estorsione e tentata estorsione aggravata dalla finalità mafiosa.

Due le estorsioni che l'uomo avrebbe portato a termine, mentre in altri due casi sono state solo tentate, seppur con pluriaggravanti. I due casi andati a segno, assieme ad uno che invece non è stato portato a termine, sarebbero avvenuti tra il mese di settembre 2022 ed aprile 2023, nei cantieri di ristrutturazione di Palazzo Serra di Cassano (in via Monte di Dio, nella zona di Pizzofalcone alle spalle di Piazza del Plebiscito), e di Palazzo Carafa di Maddaloni (in via Maddaloni, a due passi da Montesanto). In quest'occasione, il titolare della ditta edile che si occupava dei lavori era stato costretto a pagare 15mila euro che l'uomo avrebbe preteso per "gli amici di Napoli". A luglio di quest'anno, invece, il secondo tentativo fallito: stavolta ad essere preso di mira è stato un palazzo storico di Piazza Municipio, a due passi dalle sedi del Comune di Napoli e della Questura partenopea: in questo caso l'uomo si era presentato come un affiliato dei clan dei Quartieri Spagnoli, ma non sarebbe riuscito ad ottenere il denaro richiesto, tra le altre cose non quantificato in una somma precisa.