“Dammi 15mila euro o ammazzo te e i tuoi cani”: arrestato un uomo nel Casertano La somma serviva a “stare tranquillo”: l’arrestato, come ulteriore minaccia, posizionava anche delle bottiglie molotov all’esterno dell’abitazione della vittima.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Doveva dargli 15mila euro per "stare tranquillo": nella provincia di Caserta i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, come disposto dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, hanno arrestato un uomo gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini, partite nell'ottobre del 2021, sono state effettuate dai militari dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca, coordinate dai magistrati dell'antimafia di Napoli e hanno permesso di acquisire, attraverso l'utilizzo di intercettazioni telefoniche, telematiche e riprese video, numerosi indizi di colpevolezza ai danni dell'indagato, nei confronti dei quali è applicata una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'indagato lasciava delle molotov fuori casa della vittima

Le indagini hanno permesso ai militari dell'Arma di appurare come l'indagato, attraverso telefonate e messaggi su Whatsapp, minacciasse costantemente di morte la vittima, un uomo di 65 anni, dicendogli che avrebbe ucciso lui e i suoi cani, per indurlo a pagare la somma di 15mila euro a "garanzia di tranquillità", come già detto precedentemente. Inoltre, come ulteriore minaccia, l'arrestato posizionava delle bottiglie molotov all'esterno dell'abitazione del 65enne.