Dal Senegal a Napoli per un’operazione: bimbo di 3 anni salvato dai medici del Santobono Dal Senegal a Napoli: Mouhamadou, 3 anni appena, è stato sottoposto ad un delicato intervento per la correzione dell’ipospadia all’ospedale Santobono di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dal Senegal a Napoli per un'operazione: un bambino di 3 anni è stato salvato grazie all'intervento ricevuto all'ospedale Santobono di Napoli. Fondamentale l'associazione Emergenza Sorrisi, che ha permesso al piccolo di arrivare in Italia e sottoporsi così all'intervento risolutore per la sua patologia congenita. Grande gioia per la madre, giunta assieme a lui in Italia per stargli vicino durante il decorso, che ora potrà tornare nel grande paese africano con il figlio ormai in perfetta salute. E gioia anche per i medici dell'ospedale, non nuovi a questi interventi su piccoli pazienti arrivati anche da altri paesi.

Mouhamadou già in Senegal si era sottoposto a diversi interventi per la correzione dell'ipospadia, una malformazione congenita che nasce durante la vita fetale ed è caratterizzata dallo sviluppo anomalo dell'ultima porzione di condotto uretrale. Si calcola che colpisca 1 bambino su 300, e per lo più viene corretta tra i 6 ed i 18 mesi di vita attraverso delicati interventi. Dopo i tentativi fatti in Senegal, per il piccolo l'ultima speranza era appunto l'ospedale Santobono: grazie all'associazione Emergenza Sorrisi, che si è subito attivata, per lui si è aperta così anche questa strada. Arrivato in Italia e ricoverato presso l’Unità di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni Pediatrico del nosocomio partenopeo. Dopo l'operazione, ora per il piccolo inizia il decorso: entro tre mesi si ricostruirà l'uretra, che concluderà così il tutto. Il piccolo resterà in Italia per i previsti controlli post operatori e in attesa delle dimissioni. Tornerà in Senegal in tempo dunque per assistere alla nascita del fratellino, prevista per agosto.

L'operazione è stata eseguita dal dottor Marcello Zamparelli che è stato coadiuvato da Fabio dell’Otto, Chirurgo Pediatrico. "Siamo molto contenti di essere riusciti a far operare in Italia Mouhamadou", ha spiegato Fabio Massimo Abenavoli, Chirurgo Plastico e Maxillo-Facciale e Presidente di Emergenza Sorrisi, "e siamo infinitamente grati al dottore Marcello Zamparelli e all’Ospedale Santobono Pausilipon che hanno abbracciato la nostra missione e si sono impegnati per donare una speranza al piccolo" «Durante le nostre missioni in diversi Paesi del mondo, incontriamo spesso pazienti che non possono essere operati in loco e crediamo sia molto importante in questi casi muoversi in sinergia con altre realtà e creare delle reti di solidarietà che permettano di curare questi bambini e fare interventi delicati e complessi come quello subito a Napoli da Mouhamadou".