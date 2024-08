video suggerito

Crollo Vela Celeste, il Comune di Napoli organizza navette per portare al mare bimbi e ragazzi sfollati Il Comune di Napoli sta organizzando un servizio di trasporto verso le località balneari del territorio per i minori sfollati dopo il crollo del ballatoio alla Vela Celeste di Scampia.

A cura di Valerio Papadia

Le temperature molte alte che si stanno registrando nelle ultime settimane rendono ancora più difficile il contesto in cui sono costretti a vivere le centinaia di persone sfollate dopo il crollo del ballatoio alla Vela Celeste di Scampia, che ha provocato la morte di tre persone. Grazie a una donazione di 150mila euro della Fondazione Grimaldi Ente Filantropico, dunque, il Comune di Napoli ha deciso di pensare a tutti i minori sfollati, bambini e ragazzini costretti ad abbandonare le proprie case, cercando di dare loro un po' di sollievo dalla calura: la Giunta comunale sta infatti organizzando un servizio di trasporto da Scampia verso le località balneari del territorio, per far godere a bambini e ragazzini sfollati un po' di mare.

La Giunta comunale ha dunque dichiarato l'interesse pubblico per far partire il servizio, che si svolgerà per tutto il mese di agosto e all'inizio del prossimo mese di settembre: i minori, accompagnati da un familiare, saranno accompagnati dal servizio di trasporti istituito dal Comune verso le località di mare della Campania e poi riportati a Scampia. Per aderire, fa sapere l'amministrazione, è necessario inviare un messaggio su Whatsapp al numero 3477606678, indicando il nome dei partecipanti e il periodo scelto.