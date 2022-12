Crolla un masso dal costone a Ischia, scooter schiacciato: 27 evacuati a Lacco Ameno Un macigno di diverse tonnellate è piombato in strada, danneggiando uno scooter. Sgomberate 9 famiglie.

Crolla un masso di diverse tonnellate da un costone di roccia sull'isola di Ischia: schiacciato uno scooter. Evacuate 27 persone. Il cedimento è avvenuto ieri sera, 24 dicembre 2022, nel giorno della Vigilia di Natale, attorno alle ore 21,00, in località Lacco Ameno. Si tratta di uno dei comuni dell'Isola Verde, colpiti dalla frana di Casamicciola il 26 novembre scorso.

Macigno di diverse tonnellate sullo scooter

Il grosso masso, del peso di alcune tonnellate, si è staccato da un costone di roccia piombando sulla strada all'inizio di via Montevico, a pochi metri di distanza dal centro del comune di Lacco Ameno. Il macigno ha danneggiato uno scooter parcheggiato in strada.

Sgomberate 9 famiglie, con 27 persone

Sul posto sono subito arrivati i tecnici del Comune, per i rilievi del caso. Al termine dei quali, è stata emessa una ordinanza di sgombero per 9 famiglie che abitano sotto il costone. Ben 25 persone hanno dovuto lasciare le loro case ed alcune di loro sono state accolte negli hotel che già ospitano gli sfollati mentre hanno trascorso la notte presso parenti o amici mentre per altre due, anziane con difficoltà di deambulazione si deciderà oggi come trasferirle.

Della vicenda è stato interessato il commissariato all'emergenza per la frana di Casamicciola, Giovanni Legnini, al quale il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale ha chiesto il monitoraggio dell'intero costone che, in passato, non era stato interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il sindaco di Lacco Ameno Pascale: "Sgombero inevitabile"

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale: "Purtroppo sì è reso necessario nel cuore di questa Vigilia di Natale, sfollare 9 nuclei familiari (per un totale di 27 persone) in via precauzionale in quanto si è staccato un masso dal costone di Montevico, invadendo la carreggiata".

Il primo cittadino ha commentato:

"Siamo stati fortunati che in quel momento non passava nessuno, anche perché solitamente in quel tratto di strada si registra un certo traffico, anche di giovani. È stato un compito davvero gravoso sgomberare i nostri concittadini, che proprio in quel momento si preparavano alla serata della Vigilia del Natale ma la sicurezza viene prima di tutto".

Aggiungendo:

"Pertanto ho condotto tutte le operazioni in contatto costante col Commissario Legnini, al fine di prevenire ogni rischio ulteriore per la nostra comunità, mentre sul posto le operazioni sono state dirette dalla Vicesindaca Carla Tufano e dall’assessore Giovanni Zavota. A loro, al comandante Raffaele Monti, alla struttura commissariale, alle forze dell’ordine, all’ufficio tecnico e agli uomini e alle donne del Coc va il mio più grande ringraziamento per l’impegno dedicato in una serata di festa: appena allertati non hanno fatto mancare il loro supporto operativo, fino all’una e mezza di notte".

E ha concluso: