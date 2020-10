Ci sono sei nuovi casi di Coronavirus a Torre del Greco, cittadina della provincia di Napoli alle pendici del Vesuvio: l'ha fatto sapere, in una nota, il sindaco Giovanni Palomba. Come rende noto anche il Coc, il Centro operativo comunale, i sei cittadini risultati positivi nella giornata di ieri si trovano attualmente in isolamento domiciliare. "Continua, nel frattempo, l'ulteriore attività di screening dei tamponi di già praticati sul territorio comunale e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio. Il C.O.C., inoltre, sottolinea l'obbligo di autodenuncia, entro le ventiquattro ore, al Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente per i cittadini rientranti dall’estero – attraverso il modulo reperibile e scaricabile sul sito: aslnapoli3sud.it – al fine di richiedere la somministrazione dei test sierologici e dei tamponi. Altresì, si ribadisce – ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini – che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi al numero telefonico 0818830736, reperibile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00" si legge in una nota del Coc.

Intanto, dopo l'aumento dei casi in città, per evitare che si diffonda una psicosi relativa a presunti contagi tra studenti e personale, il dirigente scolastico dell'Istituto superiore Eugenio Pantaleo ha deciso, per la giornata odierna, 12 ottobre, di chiudere entrambe le sedi, quella di via Cimaglia e la succursale di via De Gasperi, per effettuare gli opportuni interventi di sanificazione. "Le attività amministrative riprenderanno alle ore 9 di martedì 13 ottobre, mentre quelle didattiche slitteranno di un'ora con inizio delle lezioni, con ingressi scaglionati, a partire dalle 9 e termineranno alle 13. Durante la sospensione delle attività in presenza, gli allievi si collegheranno online con i docenti della propria classe per effettuare le lezioni in didattica digitale integrata" si legge nella comunicazione del dirigente scolastico.