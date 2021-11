Covid, Salvini attacca De Luca: “I suoi allarmismi non fanno bene” Il leader della Lega ha attaccato il governatore della Regione Campania durante una intervista in televisione.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Interrogato sull'andamento della pandemia di Coronavirus nel nostro Paese, il leader della Lega Matteo Salvini non si è fatto sfuggire l'occasione per mandare qualche frecciatina al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Intervenuto durante una trasmissione televisiva sull'emittente regionale campana Canale 21, Salvini ha dichiarato: "Gli allarmismi alla De Luca non fanno bene né alla Campania né a nessun altro, col virus dovremo convivere". Il leader della Lega ha poi aggiunto: "Bisogna continuare a essere cauti ma col giusto ottimismo".

Caldoro su Covid e vaccini in Campania: "In Regione non sono capaci"

Sull'andamento della pandemia in Campania e sulla campagna vaccinale è invece intervenuto Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra nel Consiglio regionale campano. A Tele Club Italia, Caldoro ha dichiarato: "In Regione non sono capaci, c’è confusione. Bisogna attendereì le decisioni del Governo e degli esperti ed allinearsi con le altre Regioni. La linea è chiara ed è solo la Campania a non comprendere. Capita perché De Luca ha difficoltà a capire e perché è più preoccupato del suo consenso e meno degli interessi dei cittadini". Caldoro conclude: "Il presidente è in difficoltà, non commento le vicende giudiziarie ma perché il Pd con la elezione di Gaetano Manfredi ha avviato una stagione diversa, ed allora usa la pandemia per uscire dall’angolo. Cerca lo scontro, parla alle tifoserie, spera nella emergenza sanitaria permanente per trarne un beneficio. Proverà ad alimentare solo paure e preoccupazioni senza risolvere i problemi della sanità".