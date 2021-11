Covid, Rossella Brescia in quarantena preventiva: niente serata a Cava de’ Tirreni Tutto pronto a Cava de’ Tirreni per l’evento “Arte in Danza”, ma stasera al Gran Galà la grande assente sarà Rossella Brescia: l’artista tarantina è infatti in quarantena preventiva, perché contatto di un collega risultato positivo a Covid-19. “Spero di riuscire a recuperare l’assenza e presenziare in una delle due ultime date in programma”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Cava de' Tirreni per l'evento "Arte in Danza", ma non ci sarà Rossella Brescia: l'artista tarantina infatti è in quarantena perché contatto di un collega positivo a Covid-19. "Spero di riuscire a recuperare l’assenza e presenziare in una delle due ultime date in programma", ha spiegato Rossella Brescia, che all'evento riceverà anche il riconoscimento alla carriera. Lo spettacolo è diviso in due fine settimana diversi, per un totale di quattro spettacoli. Un evento patrocinato dal Conseil International de La Danse dell’Unesco, sotto la direzione artistica dei maestri Pina Testa e Stefano Angelini, étoile e solista del Teatro San Carlo di Napoli, e che si terrà da sabato 6 a domenica 14 novembre presso il Complesso Monumentale San Giovanni di Cava dei Tirreni.

Ma Rossella Brescia, questa sera, non ci sarà. Ospite d'onore al Gran Galà di questa sera, sabato 6 novembre, ha dovuto dare forfait perché si trova in quarantena preventiva. Non è escluso che possa recuperare nelle prossime date, prima del termine dell'evento. Dopo il Gran Gala di questa sera, l'evento proseguirà domani con la serata dal titolo "Viaggio nella Danza, stili a confronto", mentre nel prossimo fine settimana si esibiranno riverse scuole rappresentative dell'intero territorio campano, per poi concludere la rassegna con l'evento "La danza nel mondo", con un viaggio tra paesi, tradizioni e culture, lingue e forme espressive sul palcoscenico del Complesso Monumentale San Giovanni di Cava de' Tirreni. A tutti gli eventi, che inizieranno alle 20.30, si potrà entrare solo con prenotazione obbligatoria e con green pass o tampone negativo.