Due alunni della scuola elementare "Opera Pia Di Mauro" di Cava de' Tirreni sono risultati positivi al coronavirus. Chiuso l'istituto paritario, quarantena per le due classi frequentate dai piccoli alunni, rispettivamente la sezione di scuola dell'infanzia e la quinta classe elementare. Lo ha comunicato il sindaco Vincenzo Servalli, spiegando che la scuola riaprirà i battenti venerdì 2 ottobre, dopo le operazioni di sanificazione dell'istituto stesso.

Il sindaco Servalli, nel comunicare la positività dei due alunni, ha spiegato che "entrambi fanno parte di nuclei familiari all'interno dei quali erano già presenti dei positivi e di conseguenza erano già scattate le misure previste dai protocolli", e che tuttavia "il dipartimento di prevenzione della nostra azienda sanitaria locale, nel rispetto degli stessi protocolli ha disposto la sanificazione della scuola e la quarantena per 14 giorni per le due classi frequentate dai bambini". La scuola paritaria Opera Pia di Mauro è stata così chiusa per la giornata di oggi, giovedì 1° ottobre, "per le operazioni di sanificazione", mentre le attività didattiche "riprenderanno regolarmente venerdì 2 ottobre, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti". Il sindaco Servalli ha anche aggiunto che prima di rendere pubblica la notizia sono state informate tutte le famiglie degli alunni che frequentano l'istituto paritario. Ieri intanto è stata la giornata più difficile da inizio pandemia per la Campania: 287 i nuovi casi registrati, un record di nuovi contagi che in regione non si era visto neanche in piena pandemia, dove solo due volte furono superati i 200 casi giornalieri. Quota 200 che invece, già da giorni, è ormai attualmente alle spalle.