Vanno avanti senza sosta, a Napoli, i controlli delle forze dell'ordine volti alla verifica del rispetto delle normative anti-Covid, soprattutto alla luce delle nuove ordinanze regionali, che prescrivono nuovamente l'utilizzo della mascherina all'aperto e prevedono regole più stringenti per la movida, per le feste e per i ricevimenti. Nel centro storico della città, i carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazione e sanità dell'Arma, hanno controllato numerosi esercizi commerciali: in piazza Gesù e Maria un minimarket è stato chiuso. I militari dell'Arma, infatti, hanno riscontrato che il titolare dell'attività commerciale non aveva previsto nessuna misura per regolare l'afflusso dei clienti all'interno del locale: al momento dei controlli, 20 clienti (tutti per fortuna indossavano le mascherine) erano ammassati nel minimarket, contravvenendo alle disposizioni sul distanziamento sociale previste dalle norme anti-Covid.

Inoltre, sia il titolare che soprattutto i dipendenti, lavoravano senza indossare le mascherine e non era presente alcun gel per igienizzare le mani: come previsto dalla normativa vigente, l'attività commerciale è stata chiusa per cinque giorni, mentre il titolare, un uomo di 38 anni, ha ricevuto sanzioni per un totale di 2.400 euro; multati anche i dipendenti, che non indossavano le mascherine.

Sono numerosi, come detto, in questi giorni i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anti-contagio da Coronavirus. Qualche giorno fa, la Polizia di Stato, ancora nel centro storico di Napoli, nella centralissima via Mezzocannone, ha sanzionato 5 giovani che si trovavano all'esterno di un bar della zona senza indossare le mascherine.