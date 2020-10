Unico imperativo: avere a disposizione tutte le risorse necessarie per i controlli del territorio, sia quelli ordinari sia straordinari, e garantire la sicurezza pubblica col maggiore numero di unità in strada. Per questo motivo la Questura di Napoli ha disposto lo stop alla programmazione di ferie e permessi degli agenti, riservandosi di valutare giorno per giorno; sono invece bloccate le ferie dei poliziotti in servizio al Reparto Mobile, dove si registrano circa 60 contagiati, e sono state revocate le aggregazioni in Sicilia (tranne circa 30 agenti rimasti in quarantena); lo stop durerà sicuramente per le prossime settimane, con l'obiettivo di rientrare dopo la fine dell'anno se la situazione sarà completamente sotto controllo. Il provvedimento è simile a quello nei giorni scorsi disposto dall'Asl per i propri dipendenti.

Contagi nel Reparto Mobile: 60 poliziotti positivi

Aumenta, intanto, il numero dei contagiati da coronavirus nel Reparto Mobile di Napoli. Attualmente gli agenti positivi sono circa 60, ma i numeri sono in aggiornamento: lo screening su tutte le unità non è stato ancora ultimato e i poliziotti potrebbero avere a loro volta trasmesso l'infezione ai familiari, dando vita a un vero e proprio focolaio. A determinare i contagi, verosimilmente, anche le condizioni di lavoro del reparto: diverse ore fianco a fianco in strada o in blindati dove è impossibile mantenere la distanza; alcuni dei contagi sarebbero avvenuti in Sicilia, quando il Reparto è stato inviato in supporto dei colleghi. Attualmente sono stati chiusi 3 dei 5 nuclei. Dopo la partita del Napoli contro l'AZ sono risultati positivi due agenti del Reparto: circa 20 persone sono finite in quarantena. Nei giorni scorsi la Questura di Napoli ha stipulato una convenzione per effettuare i tamponi agli agenti e nei prossimi giorni verrà istituito un drive in dedicato della Polizia di Stato nell'area parcheggio dell'Ufficio Sanitario Provinciale.