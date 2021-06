Il Coronavirus si porta via un'altra giovane vita nella provincia di Napoli: si tratta di una donna di San Giuseppe Vesuviano di 58 anni, madre di due figli, deceduta nelle scorse ore. La donna era risultata positiva insieme al marito, che ha sconfitto il virus, mentre lei purtroppo non ce l'ha fatta.

A dare notizia dell'ennesimo decesso causato dalla Covid è stato il sindaco della cittadina alle pendici del Vesuvio, Vincenzo Catapano, che su Facebook ha scritto: "Cari amici, ho avuto notizia, purtroppo, oggi, di un nuovo decesso per covid.Un donna giovane, di 58 anni, madre di due figli, che lascia con il marito, anche lui risultato positivo al covid e poi guarito.Mi stringo al loro dolore e li abbraccio" ha detto il primo cittadino, rivolgendo anche il cordoglio suo e dell'intera comunità alla famiglia.

Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano prosegue il suo intervento su Facebook, poi, con un avviso alla cittadinanza. "Continuiamo a fare attenzione – scrive Catapano sul social network – perché ora che grazie ai vaccini intravediamo la via d'uscita da questo dramma, dobbiamo, continuare a proteggerci a vicenda".

Covid, contagi e morti in Campania

Intanto, l'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi della Regione Campania (aggiornato a oggi, 7 giugno 2021) sull'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania, parla di 177 nuovi casi su 3.406 tamponi molecolari analizzati: il tasso di incidenza è dunque al 5,2%. In Campania si sono registrati anche 10 nuovi decessi, mentre sono 723 le persone guarite. In ultima analisi, da bollettino odierno, sono 3.754.505 le persone vaccinate in Campania.