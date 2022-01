Covid, Luca Sepe dimesso dal Cotugno dopo 17 giorni di ricovero

Luca Sepe è stato dimesso dall'ospedale Cotugno di Napoli: è stato lo stesso cantante napoletano ad annunciarlo, mostrando anche il momento in cui ha potuto riabbracciare la famiglia a casa. Luca Sepe era stato ricoverato in seguito ad un aggravarsi delle sue condizioni dopo aver contratto il Covid: era da 17 giorni all'interno del nosocomio partenopeo, dove era entrato nella giornata di Capodanno quando aveva annunciato lui stesso che le sue condizioni, dopo la positività scoperta a Natale, si erano aggravate.

Il cantante napoletano non è ancora negativo: lo ha spiegato lui stesso dopo le dimissioni dal Cotugno. "Essendo trascorsi più di 20 giorni, non rischio più di infettare nessuno. Nonostante io sia ancora positivo, finalmente mi hanno comunicato che posso andare a casa, nel giro di un paio di giorni spero di fare l'ultimo tampone", ha spiegato Luca Sepe, che poi ha affidato a una serie di post su Instagram tutta la sua gioia e ringraziato i suoi fan per l'affetto di questi giorni:

Siete stati la mia compagnia e la mia forza, non è facile per una persona che conduce una vita altamente frenetica come la mia essere limitato a quattro mura, all'ossigeno, ad un letto, al silenzio. Per adesso mi limito a dirvi soltanto grazie, grazie grazie, ma appena potrò farò un video eloquente di ringraziamento per voi tutti, anche per il personale dell'ospedale Cotugno che impeccabilmente ha svolto il suo lavoro permettendomi di tornare ad una sperata normalità. Scusate ancora se non riuscirò a rispondervi. Devo preparare le valigie.